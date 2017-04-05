Конгрес США затвердив держбюджет з $560 млн для України

Після декількох тижнів політичних переговорів і досягнення компромісів верхня палата Конгресу США затвердила більшістю голосів консолідований проект державного бюджету в загальному розмірі $1,1 трлн на 2017-й фінансовий рік, котрий завершується 30 вересня.

Голосування відбулося в четвер, повідомляє Укрінформ.

Законопроект підтримали 79 сенаторів, 18 висловилися проти. Палата представників проголосувала документ напередодні. Для остаточного набуття бюджетом чинності документ повинен підписати президент Трамп.

Очікується, що голова Білого дому підпише документ швидко, оскільки в п'ятницю закінчується термін дозволеного фінансування уряду, після якого може настати урядовий "шатдаун".

Оновлений бюджет передбачає збільшення на $15 млрд витрат на оборону і додаткові $15 млрд для забезпечення безпеки кордонів, перш за все на півдні, з Мексикою.

Серед іншого, в документі також визначається виділення не менш як $560,465 млн на підтримку України.

Як повідомлялося, з цією метою передбачається виділення не менш як $410,465 млн як різних видів допомоги, а також $150 млн в рамках "Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки".

Нагадаємо, що обіцянка президента Дональда Трампа дотримуватися політики "Америка понад усе" включає план щодо значного скорочення допомоги країнам, що розвиваються, і об’єднання USAID з Державним департаментом.