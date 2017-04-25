Трамп планує скорочення допомоги Україні по лінії USAID, - Foreign Policy

Оприлюднена у березні адміністрацією США пропозиція щодо бюджету передбачала скорочення на третину допомоги країнам, що розвиваються

Обіцянка президента Дональда Трампа дотримуватися політики "Америка понад усе" включає план щодо значного скорочення допомоги країнам, що розвиваються, і об’єднання USAID з Державним департаментом.

Про це з посиланням на проект бюджету США на 2018 рік пише Foreign Policy.

Оприлюднена у березні адміністрацією США пропозиція щодо бюджету передбачала скорочення на третину допомоги країнам, що розвиваються, проте містила замало подробиць. Згідно з 15-сторінковим бюджетним документом Держдепартаменту, отриманим Foreign Policy, перегляд бюджету включає перенаправлення грошей з програми допомоги на розвиток у програму, яка тісно пов’язана з цілями національної безпеки.

Деякі скорочення стосуватимуться країн, які вважаються стратегічно важливими, пише видання. Наприклад, зовнішню допомогу Україні, яка направлена на заохочення політичних і економічних реформ, пропонується скоротити на 68,8%. Проект передбачає скорочення фінансування до 177 млн. 880 тис. із раніше запланованих майже 571 млн. доларів.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор за президентсва Джорджа Буша, коментуючи документ, заявив, що однією з головних цілей політики США в Україні протягом багатьох років було заохочувати їх рухатися в напрямку європейських інституцій.

"Це в наших інтересах,щоби вони рухалися не в бік російських інституцій", - сказав він.

При цьому, як пише видання, з огляду на різку двопартійну опозицію до скорочення іноземної допомоги, Конгрес, швидше за все, не погодиться на всі пропоновані скорочення. Республіканський сенатор Ліндсі Грем пішов далі і оголосив бюджет Трампа мертвонародженим.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном обговорив питання розміщення міжнародних миротворців на території України.

Раніше Тіллерсон вже заявляв, що поки не буде досягнутий повний прогрес по виконанню Мінських угод, ситуація з Україною залишається перешкодою для поліпшення відносин між США і Росією. При цьому корпорація ExxonMobil, головою правління та ради директорів якої був Тіллерсон, хоче відновити реалізацію спільних з "Роснефтью" проектів у Чорному морі та просить адміністрацію Дональда Трампа зробити для цього виняток у санкціях щодо Росії.