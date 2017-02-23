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Конгресмен і сенатор США підтримали надання Україні летального озброєння

Політики незадоволені позицією щодо України президента США Дональда Трампа
Два представника Демократичної партії сенатор Дік Дербін і конгресмен Майк Квіглі заявили, що прийшов час надати Україні летальні озброєння для захисту від російсько-сепаратистських сил на сході України.
Конгресмен і сенатор США підтримали надання Україні летального озброєння Прапори США та Укрїни. Фото: Прес-служба Президента України/Палінчак Михайло

За словами сенатора Дербіна, конфлікт на сході України досяг тієї точки, коли вже "потрібно бути чесними".

Говорячи про дії Росії, він підкреслив: "Те, що вони роблять на сході України, в Донецьку, не виглядає так, як ніби вони готові відступити. Ми повинні дати Україні інструменти та озброєння, яких потребує країна, аби захистити свій власний народ", - сказав Дербін, повідомило радіо "Свобода"

Конгресмен Майк Квіглі висловився за надання Україні летальної зброї, оскільки, за його словами, противник проти українців застосовує новітні технології.

Обидва політика заявили, що незадоволені позицією щодо України президента США Дональда Трампа. За словами Квіглі, ця позиція "в певній мірі шизофренічна", а також змінюється в залежності від того, кого президент слухає і що він дивиться.

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23 02 2017 08:20
ТЕГИ: США, зброя
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