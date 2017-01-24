Конкурс на посаду головного люстратора провалився
"Міністерство юстиції оголосило проведення повторного конкурсу на заміщення вакантної посади директора департаменту з питань люстрації. Відповідне рішення було прийнято членами конкурсної комісії за підсумками проведеного 17-20 січня відбору, в ході якого жоден з кандидатів не був визнаний переможцем конкурсу", - йдеться на сайті міністерства.
Міністерство запрошує представників громадських організацій та ЗМІ приєднатися в якості спостерігачів до процесу відбору для більш широкого висвітлення та забезпечення ще більшої відкритості і прозорості конкурсу.
Конкурс пройде з 1 по 3 березня поточного року. Участь у відборі можуть взяти всі, хто буде відповідати кваліфікаційним вимогам.
Документи приймаються до 23 лютого.
Нагадаємо, що Міністерство юстиції України оголосило конкурс на заміщення вакантної посади директора департаменту з питань люстрації.
Раніше, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про призначення державним секретарем Міністерства юстиції Ганну Онищенко.
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