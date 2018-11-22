Конституційний суд схвалив курс України в ЄС і НАТО, - Луценко

У прес-службі Конституційного суду цю інформацію поки не коментують

Конституційний суд визнав конституційним закріплення у Конституції курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО.

Про це повідомляє прес-служба партії "Блок Петра Порошенка" з посиланням на представника Президента у Верховній Раді Ірину Луценко.

За її словами, Конституційний суд надав позитивний висновок щодо конституційних змін у частині інтеграції у ЄС і НАТО.

"Рішення про визнання президентського проекту змін до Конституції підтримала переважна більшість – 14 суддів КС. Відтак, це дає парламенту можливість розглянути документ в сесійній залі", – сказала Луценко.

У прес-службі Конституційного суду цю інформацію поки не коментують, зазначивши, що коли буде офіційний висновок, його опублікують.

Нагадаємо, у вересні Президент Петро Порошенко запропонував закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію у преамбулі Основного закону.

У НАТО прокоментували намір Києва.