Конституційний суд схвалив курс України в ЄС і НАТО, - Луценко
Про це повідомляє прес-служба партії "Блок Петра Порошенка" з посиланням на представника Президента у Верховній Раді Ірину Луценко.
За її словами, Конституційний суд надав позитивний висновок щодо конституційних змін у частині інтеграції у ЄС і НАТО.
"Рішення про визнання президентського проекту змін до Конституції підтримала переважна більшість – 14 суддів КС. Відтак, це дає парламенту можливість розглянути документ в сесійній залі", – сказала Луценко.
У прес-службі Конституційного суду цю інформацію поки не коментують, зазначивши, що коли буде офіційний висновок, його опублікують.
Нагадаємо, у вересні Президент Петро Порошенко запропонував закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію у преамбулі Основного закону.
У НАТО прокоментували намір Києва.
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