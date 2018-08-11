Конституційний суд визнав законним скасування допомоги по догляду за дитиною

Рішення КС є остаточним і не підлягає оскарженню

Конституційний Суд України визнав конституційним скасування допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років і скорочення розміру допомоги при її народженні.

КС розглянув подання 50 депутатів Верховної Ради щодо відповідності Конституції положень пункту 7 розділу 2 закону "Про запобігання фінансовій катастрофі й створення передумов для економічного зростання в Україні", інформує LB.ua.

Цими положеннями, які набрали чинність 1 липня 2014 року, було передбачено скорочення матеріальної допомоги при народженні другої і третьої дитини і встановлення єдиного розміру соціальної допомоги при народженні дітей в сумі 41 280 гривень, йдеться у рішенні суду від 7 листопада.

Також було скасовано допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.

Автори конституційного подання вважали, що спірні положення закону звужують конституційні права на соціальний захист громадян.

Суд вказав у своєму рішенні, що конституційних прав соціального захисту стосується тільки право на отримання пенсії. Матеріальна допомога по догляду за дитиною є допоміжною державною допомогою і має стимулююче значення.

Водночас суд підкреслює, що ці види допомоги не вказані у Конституції і, очевидно, були ухвалені парламентом для збереження фінансових спроможностей України у складній економічній ситуації. З огляду на це, КС визнав спірні положення такими, що відповідають Конституції.

Рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню.

Також, в Україні з 1 січня 2019 року держава щомісяця компенсуватиме родинам фінансування роботи нянь для догляду за дитиною.