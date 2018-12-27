Контррозвідка викрила агентурну російську мережу на Миколаївщині

У Миколаївській області викрили агентурну мережу російської воєнної розвідки й припинили її протиправну діяльність.

Зокрема, 20 грудня затримали керівника цієї агентурної мережі – громадянина України 1961 року народження, капітана 1 рангу Збройних сил України у запасі , який також має російське громадянство.

"Він був завербований кадровим співробітником Головного управління Генштабу ЗС РФ у Севастополі та неодноразово виїжджав до анексованого Криму для проведення агентурних зустрічей", – заявили представники департаменту контррозвідки Служби безпеки України на брифінгу у четвер.

"За завданням російської спецслужби колишній старший морський офіцер та його посібники (поплічники – ред.) здійснювали збір і передачу інформації з обмеженим доступом про функціонування військових підрозділів на території Очаківського гарнізону Миколаївської області, а також їх залучення до проведення Операції об’єднаних сил на сході України", – розповів він.

"Останнє завдання від російських кураторів полягало у створенні та подальшому керівництву на території Очаківського району підпілля для проведення різного роду заходів з дестабілізації ситуації у регіонів" – заявили у контррозвідці СБУ.

За місцем проживання виявленого агента зібрали докази злочину: "засоби зв’язку з російськими розвідниками, комп’ютерна техніка, електронні накопичувачі інформації, на яких оброблялися зібрані відомості, а також документальні матеріали, у тому числі з обмеженим доступом".

Чоловік свою провину визнав.

На підставі ст. 111 ККУ "державна зрада" керівнику агентурної мережі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Стосовно інших членів мережі буде прийнято окремі процесуальні рішення. Тривають оперативно-слідчі дії.

"Одночасно було проведено операції з викриття російської агентурної воєнної розвідки в Одеській та Харківській областях", – повідомив також Настюк.