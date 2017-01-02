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В Авдіївці СБУ затримала коректувальника бойовиків

У бойовика знайшли прапор України
Співробітники контррозвідники Служби безпеки України затримали агента і коректувальника бойовиків в Авдіївці.
В Авдіївці СБУ затримала коректувальника бойовиків Бойовик. Фото: Facebook Andriy Tsaplienko

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook розмістив український журналіст Андрій Цаплієнко.

За словами Цаплієнка, "ще вчора бойовик ввечері наводив "арту" на місто. На сусідів".

Журналіст додає, що в будинку терориста на стіні був вивішений прапор України. Втім, контррозвідники заявили, що "це бойовики так маскуються і не більше того".

Нагадаємо, що сили антитерористичної операції затримали біля села Оленівка Волноваського району російського дезертира з терористичної організації "ДНР".

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01 02 2017 14:58
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