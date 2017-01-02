В Авдіївці СБУ затримала коректувальника бойовиків

Співробітники контррозвідники Служби безпеки України затримали агента і коректувальника бойовиків в Авдіївці.

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook розмістив український журналіст Андрій Цаплієнко.

За словами Цаплієнка, "ще вчора бойовик ввечері наводив "арту" на місто. На сусідів".

Журналіст додає, що в будинку терориста на стіні був вивішений прапор України. Втім, контррозвідники заявили, що "це бойовики так маскуються і не більше того".

Нагадаємо, що сили антитерористичної операції затримали біля села Оленівка Волноваського району російського дезертира з терористичної організації "ДНР".