Сили АТО затримали російського дезертира з "ДНР", - ВІДЕО

Сили антитерористичної операції затримали біля села Оленівка Волноваського району російського дезертира з терористичної організації "ДНР".

Громадянин Росії, уродженець села Луки Псковської області, приїхав до Донецька ще до війни, в 2013 році. У листопаді 2015 року вступив у "ДНР" через зубожіння, повідомляє сайт СБУ.

"Не вистачало грошей для оплати орендованої квартири, продуктів. А вступ до "ДНР" давав дах над головою, харчування і якісь гроші", - розповів затриманий.

Він повідомив, що виконував для "ДНР" офісну роботу, на позиції ніколи не виїжджав.

Покинув лави "ДНР" через погане ставлення російських офіцерів, які приїхали на ротацію наприкінці 2016 року. Місцевих бойовиків принижували, у них відбирали частину платні.

"Ставлення стало набагато гіршим, нас не вважали за людей. Мене остаточно це дістало... Я вийшов з відпустки 3 січня. Четвертого з'явився в розташуванні частини і дізнався, що в нашій роті чисельністю 52 особи було шестеро, які самовільно залишили частину. Після отримання зарплати й останнього побору я теж так вчинив. Пішов з частини і не повернувся", - сказав дезертир.

За його словами, в "ДНР" усі розуміють, що в разі масштабного наступу Збройних сил України вони не протримаються без допомоги Росії. Російські військові теж це постійно підкреслюють, і називають донецьких бойовиків гарматним м'ясом і витратним матеріалом, поскаржився затриманий.

Проти росіянина порушили справу за ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на адміністративному кордоні з Кримом СБУ затримала двох дезертирів, які після анексії півострова зрадили присязі та перейшли служити в російську армію.

Згодом Служба безпеки розповіла про подробиці затримання дезертирів на адмінкордоні з Кримом.