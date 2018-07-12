Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кораблі ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку, - Полторак

Україна відновить користування Керченською протокою, коли ВМСУ "будуть готові"
Україна не збирається відмовлятися від використання Керченської протоки в інтересах своїх військових кораблів і Військово-морських сил.
Кораблі ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку, - Полторак Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

"Ми не порушили жодного пункту жодного договору, ми діяли абсолютно так само, як і попереднього разу. Але ми не відмовимося від нашого права проходити через Керченську протоку і від нашого права бути присутніми в Азовському морі", - заявив міністр оборони України Степан Полторак.

Полторак підкреслив, що "сьогодні ніхто нікуди не йде", Україна відновить користування Керченською протокою, коли ВМСУ "будуть готові".

"Коли будемо готові до проведення наступного переходу для ротацій наших підрозділів, ми будемо здійснювати такі ж проходи з виконанням усіх міжнародних норм і прав. До цього часу, я думаю, міжнародний тиск на РФ дасть їм зрозуміти, що вони не виконують міжнародні зобов'язання", - зазначив він.

Міністр також наголосив, що Україна не може собі дозволити відмовитися від використання протоки - "це буде означати, що РФ повністю окупувала Азовське море і ми просто втратимо ще одну територію".

Додамо, що вантажопотік у портах Бердянська і Маріуполя скоротився більш ніж удвічі через дії Росії. У зв'язку із цим вони змушені перейти на чотириденний робочий тиждень і скорочувати співробітників.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 12 2018 10:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.