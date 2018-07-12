Кораблі ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку, - Полторак
"Ми не порушили жодного пункту жодного договору, ми діяли абсолютно так само, як і попереднього разу. Але ми не відмовимося від нашого права проходити через Керченську протоку і від нашого права бути присутніми в Азовському морі", - заявив міністр оборони України Степан Полторак.
Полторак підкреслив, що "сьогодні ніхто нікуди не йде", Україна відновить користування Керченською протокою, коли ВМСУ "будуть готові".
"Коли будемо готові до проведення наступного переходу для ротацій наших підрозділів, ми будемо здійснювати такі ж проходи з виконанням усіх міжнародних норм і прав. До цього часу, я думаю, міжнародний тиск на РФ дасть їм зрозуміти, що вони не виконують міжнародні зобов'язання", - зазначив він.
Міністр також наголосив, що Україна не може собі дозволити відмовитися від використання протоки - "це буде означати, що РФ повністю окупувала Азовське море і ми просто втратимо ще одну територію".
Додамо, що вантажопотік у портах Бердянська і Маріуполя скоротився більш ніж удвічі через дії Росії. У зв'язку із цим вони змушені перейти на чотириденний робочий тиждень і скорочувати співробітників.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
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