Корчак заробила у вересні близько 212 тис грн

107,2 тис. грн з них становить матеріальна допомога на оздоровлення

Заробітна плата голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак у вересні склала 211 946,38 грн.

Оклад Корчак склав 23,177 тис. грн, надбавка за вислугу років – 11,6 тис. грн, надбавка за інтенсивність праці – 23,2 тис. грн, оплата за період відпустки – 43,2 тис. грн. Також вона отримала 107,2 тис. грн матеріальної допомоги на оздоровлення. Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит "Українських новин".

Крім того, Корчак заробила 3,5 тис. грн за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці.

Члени НАЗК Олександр Скопич та Олександр Серьогін заробили за вересень 47,4 тис. грн та 73,9 тис. грн відповідно.

Нагадаємо, Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету у квітні викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року. Згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисяч гривень зарплати.

Щомісячна заробітна плата та надбавки голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за період із 1 січня до 13 червня 2017 року становлять 529 837 гривень.