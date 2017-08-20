Марокканський король помилував 415 засуджених за тероризм

Помилування відбулося за день до 64 річниці "Революції короля і народу"

Король Марокко Мухаммед VI помилував 415 засуджених, визнаних винними у тероризмі.

Ще одному засудженому до смертної кари король замінив покарання на позбавленя волі на 30 років.

"Засуджені офіційно висловили свою прихильність до незмінних цінностей нації та національних інституцій, висловили свою відмову від екстремізму та тероризму, показуючи добру поведінку у в'язниці", – повідомляє агентство Xinhua із посиланням на Міністерство юстиції.

Зазначається, що помилування відбулося за день до 64 річниці "Революції короля і народу".

Серед помилуваних є засуджені за участь у теракті в марокканському місті Касабланка у травні 2003 року, в результаті якого загинули 45 людей, в тому числі 12 терористів-смертників.

Раніше, жителі Марокко вийшли на протест через амністію Короля Мохамеда VI педофіла Даніеля Ґальвана, якого звільнили в Іспанії.