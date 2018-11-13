Корупція коштує Україні 2% ВВП, - МВФ

Високий рівень корупції коштує Україні в 2% зростання ВВП щорічно.

Про це журналістам заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман під час презентації макроекономічного огляду Europe's Economic Outlook (Fall 2018 and medium-term) and Ukraine's macroeconomic developments в "Укрінформі", пише LB.ua.

"Ми оцінюємо вартість корупції, яка пригнічує економічне зростання, приблизно у 2% ВВП щорічно порівняно з європейськими країнами. Тобто якби Україна знизила рівень корупції до середньоєвропейського рівня, зростання ВВП становило би 5% замість 3%", - сказав Йоста Люнгман.