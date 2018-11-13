Корупція коштує Україні 2% ВВП, - МВФ
Про це журналістам заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман під час презентації макроекономічного огляду Europe's Economic Outlook (Fall 2018 and medium-term) and Ukraine's macroeconomic developments в "Укрінформі", пише LB.ua.
"Ми оцінюємо вартість корупції, яка пригнічує економічне зростання, приблизно у 2% ВВП щорічно порівняно з європейськими країнами. Тобто якби Україна знизила рівень корупції до середньоєвропейського рівня, зростання ВВП становило би 5% замість 3%", - сказав Йоста Люнгман.
Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду заявила про готовність затвердити нову програму підтримки економічної політики України – stand by arrangement (SBA) – лише після остаточного перегляду тарифів на опаленнявідповідно з підвищенням ціни на газ.
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