Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Козаченко запросили повернутися на посаду головного люстратора

Павло Петренко сподівається, що його колишня підлегла передумає.
Міністр юстиції Павло Петренко виступив за повернення Тетяни Козаченко на посаду начальника департаменту з питань люстрації.
Козаченко запросили повернутися на посаду головного люстратора Тетяна Козаченко. Фото: europravda.com.ua

"Можливо, у Тетяни змінилося рішення і вона готова повернутися. Ми будемо тільки раді", - сказав він в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, в такому випадку не доведеться проводити конкурс на посаду начальника люстраційного департаменту.

Нагадаємо, Козаченко звільнилася з посади в листопаді, пропрацювавши два роки. Своє рішення вона пояснила бажанням долучитися до громадських ініціатив. Замість неї планували призначити виконувача обов'язків директора департаменту з питань люстрації Анну Калинчук, але призначення не відбулося.

У грудні на посаду головного люстратора оголошено конкурс. Пізніше міністр юстиції Павло Петренко повідомив освіту і місце роботи 10 кандидатівв. 24 січня стало відомо, що конкурс провалився і буде оголошено заново.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 01 2017 20:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Любимая мишень Портнова

Любимая мишень Портнова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat