Козаченко запросили повернутися на посаду головного люстратора

Міністр юстиції Павло Петренко виступив за повернення Тетяни Козаченко на посаду начальника департаменту з питань люстрації.

"Можливо, у Тетяни змінилося рішення і вона готова повернутися. Ми будемо тільки раді", - сказав він в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, в такому випадку не доведеться проводити конкурс на посаду начальника люстраційного департаменту.

Нагадаємо, Козаченко звільнилася з посади в листопаді, пропрацювавши два роки. Своє рішення вона пояснила бажанням долучитися до громадських ініціатив. Замість неї планували призначити виконувача обов'язків директора департаменту з питань люстрації Анну Калинчук, але призначення не відбулося.

У грудні на посаду головного люстратора оголошено конкурс. Пізніше міністр юстиції Павло Петренко повідомив освіту і місце роботи 10 кандидатівв. 24 січня стало відомо, що конкурс провалився і буде оголошено заново.