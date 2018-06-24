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Кримський "суд" розгляне умовно-дострокове звільнення Балуха

Розгляд УДЗ розпочнеться у Залізничному "райсуді" Сімферополя об 11:00
У понеділок в Сімферополі відбудеться засідання "суду", в ході якого має бути розглянуто клопотання захисту політв'язня Володимира Балуха про його умовно-дострокове звільнення (УДЗ).
Кримський "суд" розгляне умовно-дострокове звільнення Балуха Фото: radiosvoboda.org

Розглядатиметься "справа про патрони", повідомили у Кримській правозахисній групі.

"Суд" у Криму визнав Балуха винним у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухових речовин, які нібито були знайдено на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав. Під час повторного розгляду справи суддя проігнорувала докази невинуватості українця і факти фальсифікації доказів у справі проти нього.

Володимир Балух голодує станом на 24 червня вже 99 днів. Адміністрація СІЗО у Сімферополі не веде документації щодо голодування українського активіста.

У червні підконтрольний Кремлю Роздольненський суд Криму продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Балуху до 14 серпня.

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24 06 2018 16:34
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