CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок в Сімферополі відбудеться засідання "суду", в ході якого має бути розглянуто клопотання захисту політв'язня Володимира Балуха про його умовно-дострокове звільнення (УДЗ).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кримський "суд" розгляне умовно-дострокове звільнення Балуха
Розгляд УДЗ розпочнеться у Залізничному "райсуді" Сімферополя об 11:00
Фото: radiosvoboda.org
Розглядатиметься "справа про патрони", повідомили у Кримській правозахисній групі.
"Суд" у Криму визнав Балуха винним у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухових речовин, які нібито були знайдено на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав. Під час повторного розгляду справи суддя проігнорувала докази невинуватості українця і факти фальсифікації доказів у справі проти нього.
Володимир Балух голодує станом на 24 червня вже 99 днів. Адміністрація СІЗО у Сімферополі не веде документації щодо голодування українського активіста.
У червні підконтрольний Кремлю Роздольненський суд Криму продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Балуху до 14 серпня.
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24 06 2018 16:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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