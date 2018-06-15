Суд Криму продовжив арешт Балуха на два місяці

Підконтрольний Кремлю Роздольненський суд Криму продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху до 14 серпня.

Рішення оголосила суддя Тетяна Пиркало. Дата наступного судового засідання - 22 червня о 15:00, повідомлє "Крим.Реалії".

У будівлі суду Балуху стало погано. До нього приїжджала "швидка". Повідомляють, що лікарі зробили йому укол, але стан його здоров'я не поліпшився.

Перед цим суд заслухав колишню дружину Балуха Наталю. Вона пояснила суду, що їй відомо про неодноразові конфлікти Володимира Балуха з начальником ІТТ Роздольненського району Анатолієм Ткаченком. За її словами, Ткаченко постійно ображав Володимира за національною ознакою.

Нагадаємо, уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова стверджує, що незаконно утримуваний у СІЗО в окупованому Криму Володимир Балух не голодує, а харчується "за спеціальною схемою".

Як відомо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив кримського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).