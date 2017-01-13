БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк пояснив зниження курсу гривні, яке спостерігаємо останнього тижня, сезонним спаданням ділової активності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Курс гривні знизився через сезонний фактор, - НБУ
Зменшилося надходження виручки від експорту зерна
Фото: businessinsider.com.au
"Нижчу порівняно з попередніми місяцями пропозицію валюти обумовлює традиційне для перших місяців року сезонне спадання ділової активності, яке, зокрема, полягає в дещо меншому надходженні виручки від експорту врожаю агрокультур, які були основним джерелом іноземної валюти в осінні місяці. Водночас роль основного джерела валютної виручки поступово переймає металургійний експорт. Цьому також сприяє світова цінова кон'юнктура завдяки подорожчанню сталі і залізної руди", - інформує прес-служба Нацбанку.
Нагадаємо, 6 січня Національний банк знизив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара на 10 січня до 27,02 гривні за долар.
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