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Курс гривні знизився через сезонний фактор, - НБУ

Зменшилося надходження виручки від експорту зерна
Національний банк пояснив зниження курсу гривні, яке спостерігаємо останнього тижня, сезонним спаданням ділової активності.
Курс гривні знизився через сезонний фактор, - НБУ Фото: businessinsider.com.au

"Нижчу порівняно з попередніми місяцями пропозицію валюти обумовлює традиційне для перших місяців року сезонне спадання ділової активності, яке, зокрема, полягає в дещо меншому надходженні виручки від експорту врожаю агрокультур, які були основним джерелом іноземної валюти в осінні місяці. Водночас роль основного джерела валютної виручки поступово переймає металургійний експорт. Цьому також сприяє світова цінова кон'юнктура завдяки подорожчанню сталі і залізної руди", - інформує прес-служба Нацбанку.

Нагадаємо, 6 січня Національний банк знизив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара на 10 січня до 27,02 гривні за долар.

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13 01 2017 11:27
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