Київ розпочав підготовку до фіналу Ліги чемпіонів-2018 на "Олімпійському"
Як повідомляє прес-служба Федерації футболу України, 20 травня відбулося перше засідання робочої групи, створеної Кабінетом міністрів для підготовки до цієї події.
На нараді обговорювали питання безпеки і забезпечення громадського порядку, зустрічі та розміщення уболівальників, готовності стадіону, проведення 4-денного "Фестивалю чемпіонів", приуроченого до фіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, фінал жіночої Ліги чемпіонів-2018 відбудеться 24 травня на стадіоні "Динамо" імені В. Лобановського, а фінал Ліги чемпіонів – 26 травня на НСК "Олімпійський".
У вересні 2016 року УЄФА прийняло рішення про проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів-2018 в Києві.
У листопаді 2016 року інспектор УЄФА пересвідчився, що "Олімпійський" відповідає всім вимогам для проведення фіналу ЛЧ-2018.
Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін вважає, що в Києві не буде проблем з безпекою під час фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році.
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