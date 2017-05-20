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Київ розпочав підготовку до фіналу Ліги чемпіонів-2018 на "Олімпійському"

Відбулося перше засідання робочої групи
У Києві розпочали підготовку до прийому фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться в травні 2018 року на НСК "Олімпійський".
Київ розпочав підготовку до фіналу Ліги чемпіонів-2018 на "Олімпійському" НСК "Олімпійський". Фото: Олег Стельмах

Як повідомляє прес-служба Федерації футболу України, 20 травня відбулося перше засідання робочої групи, створеної Кабінетом міністрів для підготовки до цієї події.

На нараді обговорювали питання безпеки і забезпечення громадського порядку, зустрічі та розміщення уболівальників, готовності стадіону, проведення 4-денного "Фестивалю чемпіонів", приуроченого до фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, фінал жіночої Ліги чемпіонів-2018 відбудеться 24 травня на стадіоні "Динамо" імені В. Лобановського, а фінал Ліги чемпіонів – 26 травня на НСК "Олімпійський".

У вересні 2016 року УЄФА прийняло рішення про проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів-2018 в Києві.

У листопаді 2016 року інспектор УЄФА пересвідчився, що "Олімпійський" відповідає всім вимогам для проведення фіналу ЛЧ-2018. 

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін вважає, що в Києві не буде проблем з безпекою під час фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році.

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20 05 2017 22:45
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