Київ розпочав підготовку до фіналу Ліги чемпіонів-2018 на "Олімпійському" Відбулося перше засідання робочої групи

У Києві розпочали підготовку до прийому фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться в травні 2018 року на НСК "Олімпійський".

НСК "Олімпійський". Фото: Олег Стельмах

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