Київ посів соте місце у рейтингу найзабрудненіших міст світу

Київ займає соту позицію у рейтингу найбільш забруднених міст світу.

Список склав портал Numbeo. У Pollution Index 2018 Mid-Year Київ отримав 67,55 балів за індексом забруднення. Показник забруднення довкілля становить 118,45.

Перше місце у рейтингу дісталося місту Тетово (Македонія). Його індекс забруднення – 97,57. Другим стало Катманду (Непал) – 96,05. На третьому місці – індійське місто Фарідабад – 95,69.

На одному рівні з Києвом за забрудненням Рим (101 місце) та Барселона (103 місце). Москва стала 119, а Нью-Йорк 144.

Рейтинг Pollution Index Mid-Year складають раз на півроку. Експерти беруть у розрахунок якість повітря і питної води, загальне забруднення води, ситуацію з вивезенням сміття, суб’єктивне сприйняття екологічної ситуації в місті з боку жителів, рівень шуму, наявність парків і зелених зон.

Нагадаємо, журнал The Economist опублікував щорічний рейтинг найкомфортніших для проживання міст світу Global Liveability Index 2018. Київ в списку зайняв 118 місце, набравши 56,6 балів зі 100 можливих.