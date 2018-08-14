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The Economist знову відніс Київ до найгірших для життя міст

На першому місці в списку розташувалася столиця Австрії Відень
Журнал The Economist опублікував щорічний рейтинг найкомфортніших для проживання міст світу Global Liveability Index 2018.
The Economist знову відніс Київ до найгірших для життя міст Фото: iPress.ua / Михайло Гема

На першому місці в списку розташувалася столиця Австрії Відень, на другому - місто Мельбурн в Австралії, третє місце зайняло японське місто Осака. Замикають першу п'ятірку Калгарі (Канада) і австралійський Сідней, інформує "Економічна правда".

У першу десятку рейтингу також потрапили Ванкувер (Канада), Токіо в Японії, Торонто в Канаді, а також Копенгаген в Данії і Аделаїда в Австралії.

Замикає список сирійський Дамаск, який посів 140-е місце. Крім Дамаска в список антирекордсменів потрапили Дакка (Бангладеш), Лагос (Нігерія) і Карачі в Пакистані.

Київ в списку зайняв 118 місце, набравши 56,6 балів зі 100 можливих.

The Economist також склав рейтинг міст, які за 5 років найбільше погіршили або поліпшили своє становище в списку.

Так, Київ виявився лідером серед міст, які погіршили своє становище. За п'ять років показник комфортності життя в столиці України впав на 12,6%.

Топ-5 міст, що розвиваються, очолило місто Абіджан в Кот-д'Івуарі.

Нагадаємо, у рейтингу рівня безпечності організації Institute for Economics and Peace цього року Україна посіла 152 місце.

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14 08 2018 11:39
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