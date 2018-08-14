The Economist знову відніс Київ до найгірших для життя міст

На першому місці в списку розташувалася столиця Австрії Відень

Журнал The Economist опублікував щорічний рейтинг найкомфортніших для проживання міст світу Global Liveability Index 2018.

На першому місці в списку розташувалася столиця Австрії Відень, на другому - місто Мельбурн в Австралії, третє місце зайняло японське місто Осака. Замикають першу п'ятірку Калгарі (Канада) і австралійський Сідней, інформує "Економічна правда".

У першу десятку рейтингу також потрапили Ванкувер (Канада), Токіо в Японії, Торонто в Канаді, а також Копенгаген в Данії і Аделаїда в Австралії.

Замикає список сирійський Дамаск, який посів 140-е місце. Крім Дамаска в список антирекордсменів потрапили Дакка (Бангладеш), Лагос (Нігерія) і Карачі в Пакистані.

Київ в списку зайняв 118 місце, набравши 56,6 балів зі 100 можливих.

The Economist також склав рейтинг міст, які за 5 років найбільше погіршили або поліпшили своє становище в списку.

Так, Київ виявився лідером серед міст, які погіршили своє становище. За п'ять років показник комфортності життя в столиці України впав на 12,6%.

Топ-5 міст, що розвиваються, очолило місто Абіджан в Кот-д'Івуарі.

Нагадаємо, у рейтингу рівня безпечності організації Institute for Economics and Peace цього року Україна посіла 152 місце.