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Київ розірве угоди з двома перевізниками через виявлені порушення

У КМДА заявили про необхідність внести зміни до законодавства, щоб посилити відповідальність перевізників за порушення вимог безпеки пасажирських перевезень
У Києві за підсумком позапланових перевірок норм перевезень буде розірвано договори з двома перевізниками.
Київ розірве угоди з двома перевізниками через виявлені порушення Фото:varianty.lviv.ua

Зазначається, що за період з 9 листопада було перевірено 12 перевізників, виявлено порушення та складено акти на маршрути №№ 201, 459, 421, 581, 464, 565, 518, 416, повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, у перевізників відсутні протоколи проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, тимчасові реєстраційні документи на транспортні засоби, страхові поліси, пошкоджено сидіння, наявні сторонні предмети у салоні тощо.

"До перевірки нелегальних перевізників, які виходили на маршрути №№ 238, 412, 597, 501, 507 попри наказ Департаменту транспортної інфраструктури про їх закриття, долучено Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю у Києві", - повідомили у КМДА. 

Також в адміністрації заявили про необхідність внести зміни до законодавства, щоб посилити відповідальність перевізників за порушення вимог безпеки пасажирських перевезень.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити перевізників столиці через загибель двох пішоходів після наїзду маршрутки.

Як відомо, в суботу, 4 листопада, у Києві на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту сталася аварія за участю маршрутки №464У результаті жінка померла на місці, чоловіка в тяжкому стані забрала швидка, він помер дорогою до лікарні. Третьому потерпілому надали допомогу на місці.

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19 11 2017 11:38
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