Київ увійшов в сотню найкращих студентських міст світу

У новому рейтингу компанії QS Best Student Cities 2017 (Велика Британія), опублікованому 15 лютого, перераховані 100 найкращих студентських міст світу.

З українських міст представлено Київ, який знаходиться на 97 місці зі 100.

Уперше в історії рейтингу (з 2012 року) канадський Монреаль забрав першість у Парижа (він на другому місці), а Лондон піднявся на дві позиції і розмістився на третьому місці.

Експерти проаналізували 125 міст, оцінка проводилася за шістьма критеріями, серед яких - популярність міста, фінансова доступність, рейтинг місцевих університетів, інтернаціональність студентського складу, активність роботодавців, а також думка самих студентів.

Київ відзначений як місто з відносною (порівняно з іншими містами в рейтингу) дешевизною життя. Відзначена також необхідність вивчення іноземними студентами української мови для повсякденного спілкування в місті.

Серед університетів відзначені КПІ і КНУ ім. Шевченка.

Нагадаємо, українські студенти завоювали 2 золотих, 3 срібних і 4 бронзових медалі і посіли десяте загальнокомандне місце серед 56 команд країн-учасниць у ХХVІІІ Всесвітній зимовій універсіаді 2017 року в Алматі з 29 січня по 8 лютого.