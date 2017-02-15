Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Київ увійшов в сотню найкращих студентських міст світу

Київ відзначений як місто з дешевим рівнем життя
Міжнародний рейтинг найкращих студентських міст світу 2017 року очолили Монреаль, Париж і Лондон.
Київ увійшов в сотню найкращих студентських міст світу КНУ ім. Шевченка. Фото: vnz.org.ua

У новому рейтингу компанії QS Best Student Cities 2017 (Велика Британія), опублікованому 15 лютого, перераховані 100 найкращих студентських міст світу. 

З українських міст представлено Київ, який знаходиться на 97 місці зі 100. 

Уперше в історії рейтингу (з 2012 року) канадський Монреаль забрав першість у Парижа (він на другому місці), а Лондон піднявся на дві позиції і розмістився на третьому місці.

Експерти проаналізували 125 міст, оцінка проводилася за шістьма критеріями, серед яких - популярність міста, фінансова доступність, рейтинг місцевих університетів, інтернаціональність студентського складу, активність роботодавців, а також думка самих студентів.

Київ відзначений як місто з відносною (порівняно з іншими містами в рейтингу) дешевизною життя. Відзначена також необхідність вивчення іноземними студентами української мови для повсякденного спілкування в місті.

Серед університетів відзначені КПІ і КНУ ім. Шевченка. 

Нагадаємо, українські студенти завоювали 2 золотих, 3 срібних і 4 бронзових медалі і посіли десяте загальнокомандне місце серед 56 команд країн-учасниць у ХХVІІІ Всесвітній зимовій універсіаді 2017 року в Алматі з 29 січня по 8 лютого.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2017 10:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat