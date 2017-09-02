Українські студенти завоювали 9 медалей на Всесвітній зимовій універсіаді
Збірна команда студентів України взяла участь у змаганнях з 10 видів спорту.
Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
Золоті медалі завоювали Олександра Назарова і Максим Нікітін (фігурне катання) і Надія Бєлкіна (біатлон - 10 км гонка переслідування), срібні - Аннамарі Данча (сноубординг) і Яна Бондар (біатлон - 7,5 км спринт, 12,5 км масовий старт), бронзові - Олександр Бєлінський (сноубординг - гігантський слалом і паралельний гігантський слалом), Надія Бєлкіна (біатлон - 15 км, індивідуальні змагання та змішана естафета), Яна Бондар, Максим Івко та Артем Тищенко (біатлон - змішана естафета).
Нагадаємо, Олександра Назарова і Максим Нікітін стали переможцями змагань із фігурного катання на зимовій Всесвітній Універсіаді в Алмати.
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