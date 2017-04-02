СПОРТ НОВИНИОлександра Назарова і Максим Нікітін стали переможцями змагань із фігурного катання на зимовій Всесвітній Універсіаді в Алмати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські фігуристи завоювали перше місце на зимовій Всесвітній Універсіаді, – ВІДЕО
Танцювальна пара з України випередила російських та німецьких спортсменів
Фото: ufsf.com.ua
"Золотий" виступ українських фігуристів, танцювальної пари Олександра Назарова – Максим Нікітін, на зимовій Всесвітній Універсіаді в Алмати! Щира подяка і привітання!", – повідомляється на сторінці Національного олімпійського комітету у Facebook.
Танцювальна пара Назарова-Нікітін набрала 165,62 бала, випередивши спортсменів з Росії та Німеччини.
Нагадаємо, влітку 2016 року російська фігуристка Олександра Плетньова вирішила виступати за Україну і змінити громадянство.
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04 02 2017 21:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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