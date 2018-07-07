Київавтодор замовив ремонт дощової каналізації на 133 млн грн

"Київавтодор" замовила ТОВ "БРК Гідросервіс" реконструкцію дощової каналізації на Броварському проспекті у Києві за 133,31 млн грн. і не оприлюднив дані про ресурси та кошториси разом із договором, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Відповідно до результатів тендеру, роботи має бути виконано до кінця 2020 р. на ділянці проспекту від вул. Шептицького (Луначарського) до мосту Метро через Русанівську протоку, інформують "Наші гроші" з посиланням на дані системи "Прозорро".

Орієнтовний обсяг робіт передбачає використання тунелепрохідницького комплексу Herrehknecht AVN 1200C та залізобетонних безнапiрних труб для мікротунелювання з діаметром умовного проходу 1200 мм. Їх виробляє ТОВ "Комбінат будіндустрії" за кресленнями ТОВ "Концерн "Київпідземшляхбуд".

"У квітні "Київавтодор" замовив ТОВ "Натеко Енерго Монтаж" аналогічні роботи біля Києво-Печерської Лаври за 85,95 млн грн. з такими комплексом і трубами по 22 977 грн/м. Це було у 8 разів дорожче за звичайні залізобетонні безнапiрні труби ТС 120.30-2 діаметром 1 200 мм", - пишуть "Наші гроші".

Однак, цього разу замовник не оприлюднив підсумкову відомість ресурсів і кошториси разом із договором, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

"Натомість переможець завантажив кошторисні файли у форматах .imd та .bdcu, які можна відкрити лише за допомогою спеціалізованих програм", - зазначає видання.

На заробітну плату, відповідно до наявної документації, піде 9,95 млн грн., тобто 7% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 2% – 2,44 млн грн. Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 134,52 млн грн.

Як зазначають "Наші гроші", компанія "БРК Гідросервіс" Олексія Нешти і директора Вадима Швецова виграла тендер уперше.

Нешта прописаний в одній квартирі з жінкою на ім’я Ліа Нешта, яка володіє ТОВ "Строй Енерго Інвест" з Олександром Володимировичем Омельченком. Той у свою чергу є одним з власників згаданої "Натеко Енерго Монтаж".

У свою чергу, "Київпідземшляхбуд", який має комплекс Herrehknecht AVN 1200C, контролюють екс-нардеп від Партії регіонів Валерій Борисов (глава передвиборчого штабу ПР у Києві на виборах 2012 року) та його син Дмитро Борисов. У 2015 році обидва йшли до Київради від партії "Єдність" Олександра Олександровича Омельченка.