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Київрада підтримала обмеження реалізації алкоголю під час "Євробачення"

Обмеження передбачаються з 4 травня по 15 травня та з 8 по 13 травня
У Києві під час "Євробачення-2017" заборонять продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв, окрім пива в пластиковій тарі, в межах окремих територій міста.
Київрада підтримала обмеження реалізації алкоголю під час "Євробачення" Фото: absolutregis.xooit.com

Відповідну пропозицію поліції депутати підтримали на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, повідомляє прес-служба Київради.

"Комісія з торгівлі вирішила доручити Департаменту промисловості виконавчого органу Київради (КМДА) підготувати відповідне розпорядження", - сказано в повідомленні.

Так, обмеження передбачаються з 4 травня по 15 травня на території, прилеглій до "Євромістечка" (Хрещатик), і з 8 по 13 травня на території навколо Міжнародного виставкового центру.

Нагадаємо, що раніше співробітники Нацполіціі попросили у столичної влади заборонити продаж алкоголю на час проведення "Євробачення - 2017".

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13 04 2017 13:17
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