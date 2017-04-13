Київрада підтримала обмеження реалізації алкоголю під час "Євробачення" Обмеження передбачаються з 4 травня по 15 травня та з 8 по 13 травня

У Києві під час "Євробачення-2017" заборонять продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв, окрім пива в пластиковій тарі, в межах окремих територій міста.

Фото: absolutregis.xooit.com

Відповідну пропозицію поліції депутати підтримали на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, повідомляє прес-служба Київради. "Комісія з торгівлі вирішила доручити Департаменту промисловості виконавчого органу Київради (КМДА) підготувати відповідне розпорядження", - сказано в повідомленні. Так, обмеження передбачаються з 4 травня по 15 травня на території, прилеглій до "Євромістечка" (Хрещатик), і з 8 по 13 травня на території навколо Міжнародного виставкового центру. Нагадаємо, що раніше співробітники Нацполіціі попросили у столичної влади заборонити продаж алкоголю на час проведення "Євробачення - 2017".

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