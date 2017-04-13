НОВИНИУ Києві під час "Євробачення-2017" заборонять продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв, окрім пива в пластиковій тарі, в межах окремих територій міста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київрада підтримала обмеження реалізації алкоголю під час "Євробачення"
Обмеження передбачаються з 4 травня по 15 травня та з 8 по 13 травня
Фото: absolutregis.xooit.com
Відповідну пропозицію поліції депутати підтримали на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, повідомляє прес-служба Київради.
"Комісія з торгівлі вирішила доручити Департаменту промисловості виконавчого органу Київради (КМДА) підготувати відповідне розпорядження", - сказано в повідомленні.
Так, обмеження передбачаються з 4 травня по 15 травня на території, прилеглій до "Євромістечка" (Хрещатик), і з 8 по 13 травня на території навколо Міжнародного виставкового центру.
Нагадаємо, що раніше співробітники Нацполіціі попросили у столичної влади заборонити продаж алкоголю на час проведення "Євробачення - 2017".
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