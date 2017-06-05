CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа першому шлюзі дачного масиву Осокорки скутер врізався в автомобіль Skoda Octavia, внаслідок чого смертельно травмований підліток, що кермував скутером.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київські підлітки на скутері потрапили в ДТП, є загиблий
Водій скутера віддав свій шолом пасажиру
Фото: espreso.tv
Про це повідомляє Espresso.tv.
"Внаслідок зіткнення пасажир отримав подряпини, от а водій у важкому стані госпіталізований - в нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму", – йдеться в повідомленні.
Скутеристи – школярі віком 15 років. За словами пасажира, його товариш нещодавно виміняв цей скутер на Iphone 5, і ні прав, ні інших документів у нього не було. Також він повідомив, що в момент аварії вони саме входили в поворот і не розрахували швидкість, рухаючись приблизно 50-60 кілометрів на годину.
Водій скутера віддав свій шолом пасажиру (це і врятувало хлопцеві життя), а сам був без захисту.
Нагадаємо, в Україні найбільша смертність на дорогах серед усіх країн Європи.
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06 05 2017 22:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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