Київські підлітки на скутері потрапили в ДТП, є загиблий

На першому шлюзі дачного масиву Осокорки скутер врізався в автомобіль Skoda Octavia, внаслідок чого смертельно травмований підліток, що кермував скутером.

Про це повідомляє Espresso.tv.

"Внаслідок зіткнення пасажир отримав подряпини, от а водій у важкому стані госпіталізований - в нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму", – йдеться в повідомленні.

Скутеристи – школярі віком 15 років. За словами пасажира, його товариш нещодавно виміняв цей скутер на Iphone 5, і ні прав, ні інших документів у нього не було. Також він повідомив, що в момент аварії вони саме входили в поворот і не розрахували швидкість, рухаючись приблизно 50-60 кілометрів на годину.

Водій скутера віддав свій шолом пасажиру (це і врятувало хлопцеві життя), а сам був без захисту.

Нагадаємо, в Україні найбільша смертність на дорогах серед усіх країн Європи.