Україна - лідер у Європі за смертністю на дорогах

В Україні найбільша смертність на дорогах серед усіх країн Європи.

В 2011-2016 роках в Україні зареєстровано близько 170 тисяч ДТП із потерпілими, в яких загинули 26,5 тис. осіб, ще 209 тис. осіб отримали травми, - заявив заступник голови департаменту медичної допомоги МОЗ Андрій Гаврилюк, інформує LB.ua.

" У 2016 році зафіксовано зростання кількості ДТП на 11,6% і травмованих у них осіб - на 1,5% приріст порівняно з 2015 роком ", - сказав чиновник на прес-конференції, присвяченій Тижню безпеки дорожнього руху, пише УНІАН.

За словами Гаврилюка, близько 43% загиблих у ДТП торік - пішоходи і велосипедисти.

"ДТП в Україні є першою за поширеністю причиною смерті серед молоді віком від 15 до 24 років і другою - серед дітей віком від 5 до 14 років", - зазначив він.

За даними Всесвітнього банку, в Україні більшість ДТП із тяжкими наслідками відбувається через перевищення водіями швидкості (39%), необлаштованість пішохідних переходів (38%), порушення правил перетину перехрестя (30%) і управління автотранспортом у нетверезому стані, додав Гаврилюк.

Всесвітній банк оцінив втрати української економіки від дорожньо-транспортного травматизму на 4,5 млрд доларів щорічно (розрахунки на 2014 рік).

Начальник Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції Іван Прохоренко, своєю чергою, повідомив, що в цьому році вже сталося понад 54 тисяч ДТП, з яких понад 6 тисяч - з потерпілим.

"У результаті чого, на жаль, 720 осіб уже загинули і понад 8 тисяч отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості", - сказав Прохоренко.

Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху повинен сприяти вихованню дорожньої культури серед українського населення. З 8 по 14 травня відбудеться низка заходів, в яких візьмуть участь представники державних органів, громадських організацій, науковці та практики.

Нагадаємо, Володимир Гройсман зазначав, що за останні три роки і три місяці в ДТП на дорогах України загинули 12,4 тис. осіб, покалічені більше 100 000 осіб.