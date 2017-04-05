Україна - лідер у Європі за смертністю на дорогах
В 2011-2016 роках в Україні зареєстровано близько 170 тисяч ДТП із потерпілими, в яких загинули 26,5 тис. осіб, ще 209 тис. осіб отримали травми, - заявив заступник голови департаменту медичної допомоги МОЗ Андрій Гаврилюк, інформує LB.ua.
За словами Гаврилюка, близько 43% загиблих у ДТП торік - пішоходи і велосипедисти.
"ДТП в Україні є першою за поширеністю причиною смерті серед молоді віком від 15 до 24 років і другою - серед дітей віком від 5 до 14 років", - зазначив він.
За даними Всесвітнього банку, в Україні більшість ДТП із тяжкими наслідками відбувається через перевищення водіями швидкості (39%), необлаштованість пішохідних переходів (38%), порушення правил перетину перехрестя (30%) і управління автотранспортом у нетверезому стані, додав Гаврилюк.
Всесвітній банк оцінив втрати української економіки від дорожньо-транспортного травматизму на 4,5 млрд доларів щорічно (розрахунки на 2014 рік).
Начальник Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції Іван Прохоренко, своєю чергою, повідомив, що в цьому році вже сталося понад 54 тисяч ДТП, з яких понад 6 тисяч - з потерпілим.
"У результаті чого, на жаль, 720 осіб уже загинули і понад 8 тисяч отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості", - сказав Прохоренко.
Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху повинен сприяти вихованню дорожньої культури серед українського населення. З 8 по 14 травня відбудеться низка заходів, в яких візьмуть участь представники державних органів, громадських організацій, науковці та практики.
Нагадаємо, Володимир Гройсман зазначав, що за останні три роки і три місяці в ДТП на дорогах України загинули 12,4 тис. осіб, покалічені більше 100 000 осіб.
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