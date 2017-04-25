За останні три роки на дорогах загинуло більше 12 тис. громадян, - Гройсман

За останні три роки і три місяці в ДТП на дорогах України загинули 12,4 тис. осіб, покалічені більше 100 000 осіб.

"За останні три роки і три місяці в ДТП загинули 12,4 тис. осіб, покалічені більше 100 000 осіб. Я навіть не можу сказати, що це статистика, це жахливі цифри, з якими ми не можемо миритися. Глибоко переконаний, що в цьому питанні ми повинні приділити більше уваги саме безпеці на дорогах нашої країни. Така група сьогодні працює, щоб напрацювати необхідні рішення, які можливо прийняти на рівні уряду, можливо, зміни законодавства, що стосується безпеки дорожнього руху", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, інформує "112.ua".

Він назвав ці цифри жахливими.

"Ми не можемо миритися з цими цифрами", - заявив Гройсман.

Він додав, що буде ініціювати законодавчі зміни, які б могли зменшити статистику смертності на дорогах.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області внаслідок зіткнення автобуса з легковим автомобілем загинули четверо молодих людей, за життя ще одного борються лікарі.