ДТП на Прикарпатті: загинули четверо, – ФОТО (18+)

В Івано-Франківській області внаслідок зіткнення автобуса з легковим автомобілем загинули четверо молодих людей, за життя ще одного борються лікарі.

Про це повідомила прес-секретар поліції Івано-Франківської області Мирослава Белдик.

Аварія сталася сьогодні, 17 квітня, близько 17 години в Косівському районі. Легковий автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом "Еталон", який рухався в напрямку Коломиї за маршрутом "Косів-Тюдів", а легковик їхав у зустрічному напрямку.

Унаслідок зіткнення 4 пасажири автомобіля "Рено Сценік" віком 21-25 років загинули, за життя ще одного борються лікарі. Всі пасажири легковика – мешканці Коломиї та району.

Також травмовано водія автобуса і кількох пасажирів. З переломами кінцівок та забоями постраждалих доставили в Коломийську районну лікарню.



Фото: facebook.com | Мирослава Белдик



Фото: facebook.com | Мирослава Белдик



Фото: facebook.com | Мирослава Белдик



Фото: facebook.com | Мирослава Белдик



Фото: facebook.com | Мирослава Белдик

Нагадаємо, внаслідок ДТП, що сталась на 240 км автотраси Київ - Ковель, загинули п'ятеро людей, ще двоє із травмами потрапили до лікарні.