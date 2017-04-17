ДТП на Прикарпатті: загинули четверо, – ФОТО (18+)
Про це повідомила прес-секретар поліції Івано-Франківської області Мирослава Белдик.
Аварія сталася сьогодні, 17 квітня, близько 17 години в Косівському районі. Легковий автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом "Еталон", який рухався в напрямку Коломиї за маршрутом "Косів-Тюдів", а легковик їхав у зустрічному напрямку.
Унаслідок зіткнення 4 пасажири автомобіля "Рено Сценік" віком 21-25 років загинули, за життя ще одного борються лікарі. Всі пасажири легковика – мешканці Коломиї та району.
Також травмовано водія автобуса і кількох пасажирів. З переломами кінцівок та забоями постраждалих доставили в Коломийську районну лікарню.
Фото: facebook.com | Мирослава Белдик
Фото: facebook.com | Мирослава Белдик
Фото: facebook.com | Мирослава Белдик
Фото: facebook.com | Мирослава Белдик
Фото: facebook.com | Мирослава Белдик
Нагадаємо, внаслідок ДТП, що сталась на 240 км автотраси Київ - Ковель, загинули п'ятеро людей, ще двоє із травмами потрапили до лікарні.
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