Аварія на трасі Київ-Ковель: п'ятеро загиблих
Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Житомирській області.
"17 квітня о 16:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога по деблокуванню загиблих із пошкоджених автомобілів внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на 240 км автотраси Київ-Ковель, поблизу с. Кам’янка Олевського району. По прибуттю рятувальників до місця події з’ясувалося, що внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів Suzuki та ВАЗ-2109, двоє водіїв та троє пасажирів легковиків загинули, ще двоє пасажирів отримали травми", – йдеться в повідомленні.
За допомогою гідравлічних ножиців бійці ДСНС розрізали бокові стійки в обох автомобілів, зняли дах та дістали двох постраждалих із автомобіля Suzuki, яких госпіталізовано до реанімаційного відділення Олевської центральної районної лікарні. Далі рятувальники також, застосувавши гідравлічний інструмент, деблокувати трьох загиблих із понівеченого Suzuki та двох загиблих із ВАЗ-2109.
З'ясовуються обставини події.
Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва водій вантажівки зніс залізобетонну опору лінії електропередачі і зник з місця події.
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