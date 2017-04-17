Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Аварія на трасі Київ-Ковель: п'ятеро загиблих

Зіткнулися легковики
Унаслідок ДТП, що сталась на 240 км автотраси Київ - Ковель, загинули п'ятеро людей, ще двоє із травмами потрапили до лікарні.
Аварія на трасі Київ-Ковель: п Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Житомирській області. 

"17 квітня о 16:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога по деблокуванню загиблих із пошкоджених автомобілів внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на 240 км автотраси Київ-Ковель, поблизу с. Кам’янка Олевського району. По прибуттю рятувальників до місця події з’ясувалося, що внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів Suzuki та ВАЗ-2109, двоє водіїв та троє пасажирів легковиків загинули, ще двоє пасажирів отримали травми", – йдеться в повідомленні.

За допомогою гідравлічних ножиців бійці ДСНС розрізали бокові стійки в обох автомобілів, зняли дах та дістали двох постраждалих із автомобіля Suzuki, яких госпіталізовано до реанімаційного відділення Олевської центральної районної лікарні. Далі рятувальники також, застосувавши гідравлічний інструмент, деблокувати трьох загиблих із понівеченого Suzuki та двох загиблих із ВАЗ-2109.

З'ясовуються обставини події.


Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва водій вантажівки зніс залізобетонну опору лінії електропередачі і зник з місця події.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 04 2017 22:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Рік конфліктів від прем

Рік конфліктів від прем'єра "всіх позвільняю" Гройсмана

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.