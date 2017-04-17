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У Києві вантажівка збила електроопору і поїхала геть, – ФОТО

Мікрорайон залишився без світла
У Дарницькому районі Києва водій вантажівки зніс залізобетонну опору лінії електропередачі і зник з місця події.
У Києві вантажівка збила електроопору і поїхала геть, – ФОТО Фото: espreso.tv

Про це повідомляє "Еспресо".

Місцеві жителі розповіли, що великий вантажний автомобіль, який перевозив контейнер, з невідомих причин виїхав на узбіччя та врізався в залізобетонний стовп. Після аварії водій вантажівки вирішив забратися з місця пригоди та поїхав геть. 


Фото: espreso.tv


Фото: espreso.tv

Поліцейські, які прибули на місце подій, переглянули відео ДТП з найближчої камери спостереження, з'ясувавши номери та марку вантажівки, й передали орієнтування патрулям.


Фото: espreso.tv

Внаслідок аварії та пошкодження електроліній без електрики лишився цілий мікрорайон. Крім того, через ДТП на дорозі утворився багатокілометровий затор.

Нагадаємо, чоловік на автівці в'їхав у міську ратушу в місті Ферден в Нижній Саксонії, Німеччина.

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17 04 2017 20:00
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