У Києві вантажівка збила електроопору і поїхала геть, – ФОТО
Про це повідомляє "Еспресо".
Місцеві жителі розповіли, що великий вантажний автомобіль, який перевозив контейнер, з невідомих причин виїхав на узбіччя та врізався в залізобетонний стовп. Після аварії водій вантажівки вирішив забратися з місця пригоди та поїхав геть.
Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
Поліцейські, які прибули на місце подій, переглянули відео ДТП з найближчої камери спостереження, з'ясувавши номери та марку вантажівки, й передали орієнтування патрулям.
Фото: espreso.tv
Внаслідок аварії та пошкодження електроліній без електрики лишився цілий мікрорайон. Крім того, через ДТП на дорозі утворився багатокілометровий затор.
Нагадаємо, чоловік на автівці в'їхав у міську ратушу в місті Ферден в Нижній Саксонії, Німеччина.
У Деснянському районі Києва по вулиці Теодора Драйзера, 4 автомобіль, в якому перебувала народний депутат Надія Савченко, збив жінку.
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