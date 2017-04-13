Водій Савченко збив літню жінку в Києві, - ФОТО Савченко допомогла жінці піднятися і сісти в "швидку"

У Деснянському районі Києва по вулиці Теодора Драйзера, 4 автомобіль, в якому перебувала народний депутат Надія Савченко, збив жінку.

Фото: "Троєщина ВК"

На фото видно, як Савченко допомагає жінці піднятися і сісти в "швидку". Постраждала отримала травму ноги, повідомляють на сторінці групи "Троєщина ВК". За даними користувачів групи, за кермом була не депутат, а її водій. Раніше Служба безпеки України допитала депутата Верховної Ради Надію Савченко у зв'язку з її поїздкою в окупований Донецьк.

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