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Водій Савченко збив літню жінку в Києві, - ФОТО

Савченко допомогла жінці піднятися і сісти в "швидку"
У Деснянському районі Києва по вулиці Теодора Драйзера, 4 автомобіль, в якому перебувала народний депутат Надія Савченко, збив жінку.
Водій Савченко збив літню жінку в Києві, - ФОТО Фото: "Троєщина ВК"

На фото видно, як Савченко допомагає жінці піднятися і сісти в "швидку". Постраждала отримала травму ноги, повідомляють на сторінці групи "Троєщина ВК".

За даними користувачів групи, за кермом була не депутат, а її водій.

Раніше Служба безпеки України допитала депутата Верховної Ради Надію Савченко у зв'язку з її поїздкою в окупований Донецьк.

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13 04 2017 10:56
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