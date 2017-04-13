НОВИНИУ Деснянському районі Києва по вулиці Теодора Драйзера, 4 автомобіль, в якому перебувала народний депутат Надія Савченко, збив жінку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Водій Савченко збив літню жінку в Києві, - ФОТО
Савченко допомогла жінці піднятися і сісти в "швидку"
Фото: "Троєщина ВК"
На фото видно, як Савченко допомагає жінці піднятися і сісти в "швидку". Постраждала отримала травму ноги, повідомляють на сторінці групи "Троєщина ВК".
За даними користувачів групи, за кермом була не депутат, а її водій.
Раніше Служба безпеки України допитала депутата Верховної Ради Надію Савченко у зв'язку з її поїздкою в окупований Донецьк.
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