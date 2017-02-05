Ле Пен викрили у плагіаті уривків з промови Фійона, - ЗМІ

У Ле Пен заявляють, що поділяються політичні переконання Фійона

Французькі ЗМІ викрили претендентку на крісло президента Франції Марін Ле Пен у плагіаті цілих уривків з виступу колишнього кандидата у президенти Франсуа Фійона.

Про це заявляють низка французьких видань, зокрема, BFM TV. Повідомляють, що французькі телеканали та радіостанції транслюють записи уривків із промов, у яких дослівно збігаються виголошені частини промов.

1 травня Ле Пен виголосила промову у місті Вільпент. У ній виявили уривки, які 15 квітня у своєму виступі в місті Ле-Пюї-ан-Веле проголошував кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон.

Зокрема, дослівно переказано уривок щодо ролі Піренеїв та Альп, які одночасно відділяють та з’єднують Францію із сусідніми регіонами.

Також запозичено цілий абзац щодо величності французької мови, яку вивчають у всьому світі, та французької культури.

Ще один скопійований пасаж присвячено "двом тоталітарним ідеологіям, які панують у змученому світі", консьюмеризму та ісламістській ідеології.

В інтерв’ю телеканалу LCI віце-президент партії "Національний фронт" Луї Аліо заявив, що виступ Ле Пен не є плагіатом, адже політсила поділяє бачення Фійона щодо французької нації.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен обіцяє у разі своєї перемоги на президентських виборах підняти питання про повернення до національної валюти франка.