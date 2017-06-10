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Левченко кинув димову шашку у Верховній Раді, - ВІДЕО

"І я вважаю, що зробив правильно, тому що я б цей парламент спалив"
Депутат Верховної Ради Юрій Левченко під час ранкового пленарного засідання кинув димову шашку в залі засідань.
Левченко кинув димову шашку у Верховній Раді, - ВІДЕО Фото: скріншот

Це сталося під час розгляду законопроекту №7164 про продовження на рік дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Близько 11:00 з трибуни парламенту Юрій Левченко заявив, що це зробив він.

"Я заявляю офіційно з трибуни Верховної Ради і беру на себе відповідальність: ту шашку димову запалив я. І я вважаю, що зробив правильно, тому що я б цей парламент спалив, щоб він не робив те, що він робить", - заявив він.

 

На його думку, парламент вчинив антиконституційно, прийнявши законопроект №7164 про продовження терміну дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу.

Нагадаємо, що 

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06 10 2017 11:04
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