Левченко кинув димову шашку у Верховній Раді, - ВІДЕО
Це сталося під час розгляду законопроекту №7164 про продовження на рік дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".
Близько 11:00 з трибуни парламенту Юрій Левченко заявив, що це зробив він.
"Я заявляю офіційно з трибуни Верховної Ради і беру на себе відповідальність: ту шашку димову запалив я. І я вважаю, що зробив правильно, тому що я б цей парламент спалив, щоб він не робив те, що він робить", - заявив він.
Спринт Тетерука с дымовухой.— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 6 жовтня 2017 р.
Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau
На його думку, парламент вчинив антиконституційно, прийнявши законопроект №7164 про продовження терміну дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу.
Нагадаємо, що
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