Ліберали вийшли з коаліційних переговорів у Німеччині через "брак довіри"

Переговори про створення парламентської коаліції в Німеччині перервані через вихід "Вільної демократичної партії" з процесу.

"Ми були б змушені відмовитися від наших основних принципів і від усього, до чого ми прагнули довгі роки. Ми не підводитимемо наших виборців, підтримуючи політичний курс, в який ми не віримо", - сказано в заяві прес-служби партії, поширеній в ніч на 20 листопада, повідомляє Deutsche Welle.

Лідер німецьких лібералів Крістіан Лінднер пояснив відмову партії від подальших переговорів, в яких також брали участь ХДС / ХСС і "Союз-90 / Зелені", "браком довіри" між сторонами. За його словами, партіям не вдалося сформулювати загальну ідею модернізації Німеччини, а також назвав нездоланними суперечності між лібералами і християнськими демократами.

"Сьогодні, після тижнів переговорів, ми маємо перед собою список незлічимих протиріч, відкритих питань та конфліктів цілей", - пояснив Лінднер.

Інші учасники переговорів, у свою чергу, піддали жорсткій критиці рішення лідера "вільних демократів".

"Він вибрав вид популістської агітації замість державної політичної відповідальності", - заявив представник "зелених" Райнхард Бютікофер.

Заступник генерального секретаря ХДС Юлія Кльокнер назвала дії Лінднера "добре підготовленою спонтанністю". Вона підкреслила, що в даній ситуації було б порядним зробити спільну заяву всіх учасників переговорів про їх припинення.

Як повідомлялося раніше, попередні консультації щодо створення так званої коаліції "Ямайка" тривають з 18 жовтня. Після завершення попередніх консультацій повинні початися власне переговори щодо створення коаліції.

Раніше канцлер Ангела Меркель повідомила про те, що розраховує на "кілька тижнів" переговорного процесу, керівництво інших партій не сподівається на їх завершення до Різдва.

Детальніше про коаліційні переговори у Німеччині читайте в матеріалі Світлани Гуцал ""Ямайські" виклики для Німеччини" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".