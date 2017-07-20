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Лідер гурту Linkin Park Честер Беннінгтон покінчив з життям самогубством, - ЗМІ

Честера Беннінгтона знайшли повішеним у своєму будинку
Соліст американської рок-групи Linkin Park Честер Беннінгтон вкоротив собі віку.
Лідер гурту Linkin Park Честер Беннінгтон покінчив з життям самогубством, - ЗМІ Честер Беннінгтон Фото: ЕРА

Про це повідомляє TMZ.

За даними поліції, 41-літнього співака знайшли повішеним у себе в будинку в окрузі Лос-Анджелес, штат Каліфорнія.

Беннінгтон був одружений, у нього залишилися 6 дітей від двох шлюбів.

Повідомляється, що впродовж тривалих років співак боровся з алкогольною та наркотичною залежностями. Одного разу він розповів, що думав про самогубство, оскільки в дитинстві піддався сексуальному насильству з боку дорослого чоловіка.

Честер був другом вокаліста групи Soundgarden Кріса Корнелла, який також повісився в травні цього року. Сьогодні був би 53-й день народження Корнелла.

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20 07 2017 21:47
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