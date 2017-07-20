CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСоліст американської рок-групи Linkin Park Честер Беннінгтон вкоротив собі віку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лідер гурту Linkin Park Честер Беннінгтон покінчив з життям самогубством, - ЗМІ
Честера Беннінгтона знайшли повішеним у своєму будинку
Честер Беннінгтон Фото: ЕРА
Про це повідомляє TMZ.
За даними поліції, 41-літнього співака знайшли повішеним у себе в будинку в окрузі Лос-Анджелес, штат Каліфорнія.
Беннінгтон був одружений, у нього залишилися 6 дітей від двох шлюбів.
Повідомляється, що впродовж тривалих років співак боровся з алкогольною та наркотичною залежностями. Одного разу він розповів, що думав про самогубство, оскільки в дитинстві піддався сексуальному насильству з боку дорослого чоловіка.
Честер був другом вокаліста групи Soundgarden Кріса Корнелла, який також повісився в травні цього року. Сьогодні був би 53-й день народження Корнелла.
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20 07 2017 21:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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