Лікарку з Інституту раку, яка відмовилася лікувати онкохворого ветерана АТО, повернули на роботу

Тепер вона секретар Комісії з питань етики при національному Інституті раку, яка відповідає за погодження проведення клінічних випробувань в Інституті

8 червня Національний інститут раку звільнив лікарку гематологічного відділення Ганну Губареву за "неетичну поведінку", через те, що онкохворого спецпризначенця Віталія Драгана відмовилися забезпечити пільговим лікуванням в інституті раку. За розповіддю бійця, тоді з нього за курс лікування запросили повну вартість – 200 тисяч гривень.

"Директор Інституту втиху не лише поновила її на посаді, а й зробила відповідальною за один з найприбутковіших напрямів – клінічні випробування в Інституті", – розповідає Олександра Устінова, член правління "Центру протидії корупції".

Відзначимо, що Ганна Губарєва – родом з Донецька, починала працювати у Макєєвському онкодиспансері.

Тоді ж CBN зв’язався з Губарєвою по телефону, і вона фактично підтвердила слова бійця.

"Він почув лише цю фразу, – сказала лікар. – Государство не беспокоится о них, просто посылает туда и все. Потом они будут виноваты так же, как афганцы, потому шо зачем туда ішли і стріляли неізвєсно в кого, в своїх, так я сказала".

Лікарка заявила, що це її особиста позиція.

Нагадаємо, що Національний інститут раку на своєму сайті опублікував вибачення:

"Адміністрація Інституту Раку ще раз приносить вибачення за некоректну по відношенню до Віталія поведінку лікаря. Просимо не ототожнювати поведінку вже колишнього лікаря-онколога Ганни Губарєвої з усіма лікарями інституту".

Відповідно до документів, оприлюднених нещодавно частиною фармацевтичних компаній, лише за останні 3 роки Олена Колеснік, директор Інституту раку, отримала разом з кількома колегами, деякі з яких навіть не мають медичної освіти, 1,6 млн. грн за клінічні випробування. 280 тис. 2015 року від компаній “AstraZeneca” “Johnson & Johnson” та “Phizer”, 430 тис. грн. 2016 року від компаній “MSD”, “AstraZeneca” “Phizer”, та 892 тис. грн. 2017 року від компаній Roche, Phizer та MSD.