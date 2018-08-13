Лікарку з Інституту раку, яка відмовилася лікувати онкохворого ветерана АТО, повернули на роботу
"Директор Інституту втиху не лише поновила її на посаді, а й зробила відповідальною за один з найприбутковіших напрямів – клінічні випробування в Інституті", – розповідає Олександра Устінова, член правління "Центру протидії корупції".
Відзначимо, що Ганна Губарєва – родом з Донецька, починала працювати у Макєєвському онкодиспансері.
Тоді ж CBN зв’язався з Губарєвою по телефону, і вона фактично підтвердила слова бійця.
"Він почув лише цю фразу, – сказала лікар. – Государство не беспокоится о них, просто посылает туда и все. Потом они будут виноваты так же, как афганцы, потому шо зачем туда ішли і стріляли неізвєсно в кого, в своїх, так я сказала".
Лікарка заявила, що це її особиста позиція.
Нагадаємо, що Національний інститут раку на своєму сайті опублікував вибачення:
"Адміністрація Інституту Раку ще раз приносить вибачення за некоректну по відношенню до Віталія поведінку лікаря. Просимо не ототожнювати поведінку вже колишнього лікаря-онколога Ганни Губарєвої з усіма лікарями інституту".
Відповідно до документів, оприлюднених нещодавно частиною фармацевтичних компаній, лише за останні 3 роки Олена Колеснік, директор Інституту раку, отримала разом з кількома колегами, деякі з яких навіть не мають медичної освіти, 1,6 млн. грн за клінічні випробування. 280 тис. 2015 року від компаній “AstraZeneca” “Johnson & Johnson” та “Phizer”, 430 тис. грн. 2016 року від компаній “MSD”, “AstraZeneca” “Phizer”, та 892 тис. грн. 2017 року від компаній Roche, Phizer та MSD.
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