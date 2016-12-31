Літак зі 109 українцями таки вилетів з ОАЕ до Києва Виліт відбувся близько 20:30 за київським часом

Літак зі 109 українцями, які протягом трьох діб не могли вилетіти додому з аеропорту міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах, вже вилитів до Києва.

Фото:112.ua

На інший літак – із Дубаї – відкрили реєстрацію. Про це повідомив посол України в ОАЕ Юрій Полурез, інформує "Українська правда". У свою чергу, керівник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що в аеропорту Дубаї поки лишається близько 100 пасажирів. Нагадаємо, що понад 100 українських туристів не могли вилетіти з ОАЕ, вони весь час перебували у терміналі.

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