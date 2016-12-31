CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛітак зі 109 українцями, які протягом трьох діб не могли вилетіти додому з аеропорту міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах, вже вилитів до Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Літак зі 109 українцями таки вилетів з ОАЕ до Києва
Виліт відбувся близько 20:30 за київським часом
Фото:112.ua
На інший літак – із Дубаї – відкрили реєстрацію.
Про це повідомив посол України в ОАЕ Юрій Полурез, інформує "Українська правда".
У свою чергу, керівник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що в аеропорту Дубаї поки лишається близько 100 пасажирів.
Нагадаємо, що понад 100 українських туристів не могли вилетіти з ОАЕ, вони весь час перебували у терміналі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 12 2016 22:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: