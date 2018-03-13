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Лоукостер Wizz Air відкриє 70 нових маршрутів за 17 тижнів

Запуск нових маршрутів стане можливим завдяки масштабному поповненню флоту
Угорський лоукостер Wizz Air до початку липня 2018 року розширить свою мережу польотів 70 новими маршрутами.
Лоукостер Wizz Air відкриє 70 нових маршрутів за 17 тижнів Фото: cheap-trip.eu

16 з них буде відкрито в та з трьох українських аеропортів - Київ-Жуляни, Львів і Харків, - інформує ЦТС.

"Сьогодні ми починаємо найбільше розширення діяльності в історії Wizz. 70 нових маршрутів, які будуть офіційно відкриті протягом 17 тижнів", - заявив головний корпоративний директор Wizz Air Оуен Джонс.

Серед українських аеропортів найбільшу кількість нових напрямків отримає Львів. 26 березня авіакомпанія почне літати в/з Львова до Гданська, Катовіце і Дортмунд, а з 1 травня — в/з Лондона (Лутон). Столичний аеропорт Київ-Жуляни отримає в кінці червня два нових рейси — до / з Таллінна і Лісабон. Також авіакомпанія повернеться в аеропорт Харків з двома рейсами — в/з Дортмунда і Катовіце.

Запуск нових маршрутів стане можливим завдяки масштабному поповненню флоту. Протягом наступних 17 тижнів авіакомпанія поставить на свої європейські бази 21 літак.

Зараз маршрутна мережа Wizz Air складається з 600 маршрутів, польоти за якими виконуються з 28 баз авіакомпанії.

У цьому році Wizz Air відновлює перельоти з Міжнародного аеропорту "Харків" по недавно оголошеним маршрутами в Дортмунд і Катовіце, а також розширює свою маршрутну мережу зі Львова в Дортмунд, Гданськ, Катовіце і Лондон. Крім того, на київську базу буде додано третій літак Airbus A320, завдяки якому рейси авіакомпанії з'єднають Київ з 21 лоукост напрямком в 10 країнах, з урахуванням нових напрямків в Таллінн і Лісабон.

Нагадаємо, що авіакомпанія-лоукост Wizz Air з 29 жовтня збільшила об'єм безкоштовної ручної поклажі.

 

 

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13 03 2018 16:42
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