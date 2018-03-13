Лоукостер Wizz Air відкриє 70 нових маршрутів за 17 тижнів

Угорський лоукостер Wizz Air до початку липня 2018 року розширить свою мережу польотів 70 новими маршрутами.

16 з них буде відкрито в та з трьох українських аеропортів - Київ-Жуляни, Львів і Харків, - інформує ЦТС.

"Сьогодні ми починаємо найбільше розширення діяльності в історії Wizz. 70 нових маршрутів, які будуть офіційно відкриті протягом 17 тижнів", - заявив головний корпоративний директор Wizz Air Оуен Джонс.

Серед українських аеропортів найбільшу кількість нових напрямків отримає Львів. 26 березня авіакомпанія почне літати в/з Львова до Гданська, Катовіце і Дортмунд, а з 1 травня — в/з Лондона (Лутон). Столичний аеропорт Київ-Жуляни отримає в кінці червня два нових рейси — до / з Таллінна і Лісабон. Також авіакомпанія повернеться в аеропорт Харків з двома рейсами — в/з Дортмунда і Катовіце.

Запуск нових маршрутів стане можливим завдяки масштабному поповненню флоту. Протягом наступних 17 тижнів авіакомпанія поставить на свої європейські бази 21 літак.

Зараз маршрутна мережа Wizz Air складається з 600 маршрутів, польоти за якими виконуються з 28 баз авіакомпанії.

У цьому році Wizz Air відновлює перельоти з Міжнародного аеропорту "Харків" по недавно оголошеним маршрутами в Дортмунд і Катовіце, а також розширює свою маршрутну мережу зі Львова в Дортмунд, Гданськ, Катовіце і Лондон. Крім того, на київську базу буде додано третій літак Airbus A320, завдяки якому рейси авіакомпанії з'єднають Київ з 21 лоукост напрямком в 10 країнах, з урахуванням нових напрямків в Таллінн і Лісабон.

Нагадаємо, що авіакомпанія-лоукост Wizz Air з 29 жовтня збільшила об'єм безкоштовної ручної поклажі.