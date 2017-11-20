Wizz Air знову літатиме зі Львова до Лондона

Польоти за даним рейсом востаннє здійснювались у 2009 році

Лоу-кост Wizz Air анонсував відновлення польотів за маршрутом Львів-Лондон в 2018 році після багаторічної перерви.

Про це повідомляє avianews.com.

Рейси виконуватимуться в аеропорт Лутон, розташований за 48 кілометрів від британської столиці.

Новий напрямок вже внесено в систему бронювання авіаперевізника з початком виконання польотів з 18 вересня 2018 року із частотою три рази на тиждень: по вівторках, четвергах і суботах.

Продаж квитків наразі не відкритий, проте в офіційному повідомленні Wizz Air відображена їхня стартова ціна: від 29,99 євро в одну сторону з урахуванням зборів.

Компанія Wizz Air літала між Львовом і лондонським аеропортом Лутон короткий час у 2009 році, проте польоти були припинені.

Нагадаємо, з 29 жовтня авіакомпанія-лоукост Wizz Air збільшила об'єм безкоштовної ручної поклажі.

У вересні Wizz Air запустила сервіс планування подорожей, який допоможе всім бажаючим пасажирам в підборі маршрутів поїздок.