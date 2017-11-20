Wizz Air знову літатиме зі Львова до Лондона
Про це повідомляє avianews.com.
Рейси виконуватимуться в аеропорт Лутон, розташований за 48 кілометрів від британської столиці.
Новий напрямок вже внесено в систему бронювання авіаперевізника з початком виконання польотів з 18 вересня 2018 року із частотою три рази на тиждень: по вівторках, четвергах і суботах.
Продаж квитків наразі не відкритий, проте в офіційному повідомленні Wizz Air відображена їхня стартова ціна: від 29,99 євро в одну сторону з урахуванням зборів.
Компанія Wizz Air літала між Львовом і лондонським аеропортом Лутон короткий час у 2009 році, проте польоти були припинені.
Нагадаємо, з 29 жовтня авіакомпанія-лоукост Wizz Air збільшила об'єм безкоштовної ручної поклажі.
У вересні Wizz Air запустила сервіс планування подорожей, який допоможе всім бажаючим пасажирам в підборі маршрутів поїздок.
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