Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Wizz Air знову літатиме зі Львова до Лондона

Польоти за даним рейсом востаннє здійснювались у 2009 році
Лоу-кост Wizz Air анонсував відновлення польотів за маршрутом Львів-Лондон в 2018 році після багаторічної перерви.
Wizz Air знову літатиме зі Львова до Лондона Фото: dt.ua

Про це повідомляє avianews.com.

Рейси виконуватимуться в аеропорт Лутон, розташований за 48 кілометрів від британської столиці.

Новий напрямок вже внесено в систему бронювання авіаперевізника з початком виконання польотів з 18 вересня 2018 року із частотою три рази на тиждень: по вівторках, четвергах і суботах.

Продаж квитків наразі не відкритий, проте в офіційному повідомленні Wizz Air відображена їхня стартова ціна: від 29,99 євро в одну сторону з урахуванням зборів.

Компанія Wizz Air літала між Львовом і лондонським аеропортом Лутон короткий час у 2009 році, проте польоти були припинені.

Нагадаємо, з 29 жовтня авіакомпанія-лоукост Wizz Air збільшила об'єм безкоштовної ручної поклажі.

У вересні Wizz Air запустила сервіс планування подорожей, який допоможе всім бажаючим пасажирам в підборі маршрутів поїздок.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 11 2017 12:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.