Лукашенко пообіцяв "розмістити щось" у відповідь на нову базу США в Польщі

З такою заявою глава Білорусі виступив у неділю, спілкуючись з жителями у Вітебській області

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що створення нової американської бази на території Польщі змусить Білорусь і Росію дати адекватну відповідь.

"Я міністру закордонних справ (Польщі. - Ред.) сказав - він виступав у нас в Мінську: ми з вами воювати не збираємося. Тому не треба створювати зайві бази.

В іншому випадку ми з росіянами повинні будемо відповідати. Значить, ми будемо змушені щось розміщувати, щоб вам протидіяти", - заявив Лукашенко, повідомляє БЕЛТА.

Виступаючи цього тижня перед учасниками зустрічі Основної групи Мюнхенській конференції з безпеки, він закликав Захід "цінувати Білорусь", зазначив Лукашенко.

"Я їм казав: цінуйте Білорусь, не треба проти нас санкції вводити. І наркота, і бандитизм, і ядерні елементи, і незаконна міграція - все через нас йде на Захід. Ми їх ловимо, відловлюємо за власний рахунок ", - сказав Лукашенко.

Президент США Дональд Трамп раніше схвалив рішення Варшави про виділення $1,5 - 2 млрд на будівництво інфраструктури під американську військову базу на території країни. Дуда зауважив, що її можна було б назвати "Форт Трамп", додав він.

Також, заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що плани зі створення військової бази США в Польщі становлять загрозу для Російської Федерації.