Лукашенко прибув в Україну з офіційним візитом Літак білоруського лідера приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з офіційним візитом в Україну, під час якого проведе переговори з українським президентом Петром Порошенком.

Олександр Лукашенко. Фото: zhurnal.lib.ru

Літак білоруського лідера приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль". "Програмою візиту на 21 липня заплановані переговори з президентом України Петром Порошенком, які пройдуть у форматі "один на один" і в розширеному складі", - сказано в повідомленні прес-служби глави Білорусі. Зазначимо, за підсумками переговорів з Порошенком планується підписання низки угод. Нагадаємо, у квітні Олександр Лукашенко запевнив Петра Порошенка, що ніхто не зможе втягнути Білорусь у війну проти України.

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