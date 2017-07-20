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Лукашенко прибув в Україну з офіційним візитом

Літак білоруського лідера приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з офіційним візитом в Україну, під час якого проведе переговори з українським президентом Петром Порошенком.
Лукашенко прибув в Україну з офіційним візитом Олександр Лукашенко. Фото: zhurnal.lib.ru

Літак білоруського лідера приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

"Програмою візиту на 21 липня заплановані переговори з президентом України Петром Порошенком, які пройдуть у форматі "один на один" і в розширеному складі", - сказано в повідомленні прес-служби глави Білорусі.

Зазначимо, за підсумками переговорів з Порошенком планується підписання низки угод.

Нагадаємо, у квітні Олександр Лукашенко запевнив Петра Порошенка, що ніхто не зможе втягнути Білорусь у війну проти України.

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20 07 2017 21:56
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