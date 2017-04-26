Ніхто не зможе втягнути Білорусь у війну проти України, - Лукашенко

Порошенко заявив, що "українсько-білоруський кордон був, є і завжди буде кордоном дружби"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив Петра Порошенка, що ніхто не зможе втягнути Білорусь у війну проти України.

Про це під час спільного виступу президентів у Чорнобилі заявив глава української держави.

"Для нас важливо, і я впевнений у цьому, щоб українсько-білоруський кордон був, є і завжди буде кордоном дружби, кордоном добросусідства, межею нашого надійного партнерства, підкреслюю, кордоном миру. І ніхто ніколи Україну і Білорусь не посварить. Я підкреслюю, отримав тверде запевнення від президента Білорусі. Ніхто ніколи не зможе втягнути Білорусь у війну проти України. Цього не допустить миролюбний народ Білорусі і досвідчений високоповажний президент Олександр Лукашенко", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав Митний кодекс Євразійського економічного союзу.