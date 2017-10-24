Луценко не виключає позбавлення Соболєва депутатської недоторканності через побиття учасника мітингу

Генеральний прокурор Юрій Луценко не виключає можливості внесення до Верховної Ради подання про позбавлення депутатської недоторканності народного депутата з фракції "Самопоміч" Єгора Соболєва.

Про це Луценко повідомив на раді регіонального розвитку, повідомляє "112 Україна".

За його словами, Генпрокуратура вивчає обставини побиття одного з мітингувальників під Верховною Радою, в якому міг взяти участь депутат Єгор Соболєв.

"Для початку ми допитаємо його, а також інших учасників цього хуліганського вчинку, при якому були нанесені побої учаснику акції протесту, учаснику АТО і досить широко відомому у волонтерських і військових колах особі. Як тільки у нас будуть факти, прямо свідчать про вину народного депутата, безумовно, я не можу виключити подання про скасування депутатської недоторканності. З моєї точки зору, вона обтяжується ще й тим, що Соболєв позиціонує себе як організатор всього, що відбувалося під стінами", - заявив генпрокурор.

Як повідомлялося, нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв побив одного з учасників протестів біля Ради - кіборга з позивним "Ярий".