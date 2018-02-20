Луценко пообіцяв початок процесів над екс-чиновниками часів Януковича цього року
"Цього року розпочнуться судові процеси над членами організованого злочинного угруповання Януковича, зокрема Азаровим, Арбузовим, Курченком, Клименком, Ставицьким, Захарченком, Якименком і самим Януковичем, - усі ці судові процеси я вважаю безпрецедентно резонансними і важливими для нашого суспільства", - заявив Луценко після зустрічі з сім'ями героїв Небесної сотні, інформує "Інтерфакс-Україна".
Луценко уточнив, що йдеться саме про судові процеси.
"Тобто щодо всіх цих громадян, за винятком Курченка, у нас є дозвіл суду на заочний процес, слідство нині здійснює слідчі дії після завершення досудового слідства, і цього року всі ці справи розглядатимуться в судах", - пояснив він.
За словами Луценка, стосовно Курченка рішення очікується суду з січня 2017 року.
"Ми сподіваємося отримати відповідь від суду (про можливість заочного засудження – ред.), це дасть нам можливість передачі до суду по суті і цієї справи", - сказав Луценко.
Як відомо, Печерський районний суд м. Києва дозволив здійснити заочне досудове розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького у справі стосовно розстрілів на Майдані.
Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив про намір брати участь в процесі з розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності.
Раніше в ГПУ розповіли, що в організації розстрілів на Майдані взимку 2014 року підозрюються шестеро осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа