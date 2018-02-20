Луценко пообіцяв початок процесів над екс-чиновниками часів Януковича цього року

Луценко уточнив, що йдеться саме про судові процеси

Генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв, що вже у 2018 році почнуться заочні судові процеси над колишніми високопоставленими керівниками за часів екс-президента Віктора Януковича.

"Цього року розпочнуться судові процеси над членами організованого злочинного угруповання Януковича, зокрема Азаровим, Арбузовим, Курченком, Клименком, Ставицьким, Захарченком, Якименком і самим Януковичем, - усі ці судові процеси я вважаю безпрецедентно резонансними і важливими для нашого суспільства", - заявив Луценко після зустрічі з сім'ями героїв Небесної сотні, інформує "Інтерфакс-Україна".

Луценко уточнив, що йдеться саме про судові процеси.

"Тобто щодо всіх цих громадян, за винятком Курченка, у нас є дозвіл суду на заочний процес, слідство нині здійснює слідчі дії після завершення досудового слідства, і цього року всі ці справи розглядатимуться в судах", - пояснив він.

За словами Луценка, стосовно Курченка рішення очікується суду з січня 2017 року.

"Ми сподіваємося отримати відповідь від суду (про можливість заочного засудження – ред.), це дасть нам можливість передачі до суду по суті і цієї справи", - сказав Луценко.

Як відомо, Печерський районний суд м. Києва дозволив здійснити заочне досудове розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького у справі стосовно розстрілів на Майдані.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив про намір брати участь в процесі з розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності.

Раніше в ГПУ розповіли, що в організації розстрілів на Майдані взимку 2014 року підозрюються шестеро осіб.