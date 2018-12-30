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Луценко: Розслідування вбивства Гонгадзе можна завершити за місяць

"Можна все завершити за місяць, якщо Мельниченко привезе в Україну запис і оригінальний записуючий пристрій"
Розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе може бути завершене через місяць, якщо слідство отримає оригінали плівок Мельниченка.
Луценко: Розслідування вбивства Гонгадзе можна завершити за місяць Георгій Гонгадзе. Фото: obozrevatel.com

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі "5 каналу" в програмі "Рандеву".

"Можна все завершити за місяць, якщо Мельниченко привезе в Україну запис і оригінальний записуючий пристрій. Від чого він відмовляється з 2004 року. Чого відмовляється? Запитайте у Миколи Мельниченка", - відповів Луценко на питання, хто замовив вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Нагадаємо, заступник міністра юстиції - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина заявив, що на причетність до замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе перевіряють усіх колишніх вищих посадовців того часу.

У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

Весь цей час тіло Георгія, якого друзі називали Гією, не ховали, оскільки мама журналіста Леся Гонгадзе не визнавала, що знайдені останки належать її синові. 30 листопада 2013 року мати Гонгадзе померла на 69-му році життя.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста. Захист Пукача просив замінити довічне ув’язнення на 15 років в’язниці, але 6 січня 2016 року Апеляційний суд залишив вирок без змін.

 

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30 12 2018 12:56
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