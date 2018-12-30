Луценко: Розслідування вбивства Гонгадзе можна завершити за місяць

"Можна все завершити за місяць, якщо Мельниченко привезе в Україну запис і оригінальний записуючий пристрій"

Розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе може бути завершене через місяць, якщо слідство отримає оригінали плівок Мельниченка.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі "5 каналу" в програмі "Рандеву".

"Можна все завершити за місяць, якщо Мельниченко привезе в Україну запис і оригінальний записуючий пристрій. Від чого він відмовляється з 2004 року. Чого відмовляється? Запитайте у Миколи Мельниченка", - відповів Луценко на питання, хто замовив вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Нагадаємо, заступник міністра юстиції - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина заявив, що на причетність до замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе перевіряють усіх колишніх вищих посадовців того часу.

У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.