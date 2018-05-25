Луценко вніс у Раду подання на Вілкула
"Колишній голова Дніпропетровської ОДА протягом 2011-2012 років видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу с/г призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайщиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району", - інформує у Facebook прес-секретар Луценка Лариса Сарган.
"Крім того, колишній голова ОДА видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності товариства з обмеженою діяльністю "АРТ ЛЕНД", із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості", - йдеться у повідомленні.
Подання вже зареєстроване в апараті ВР.
Нагадаємо, що генеральний прокурор Юрій Луценко 21 травня вніс подання до Верховної Ради на надання згоди для притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дмитра Колесникова ("Опозиційний блок").
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