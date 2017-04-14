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Луценко звільнив прокурора Суса, який не вказав у декларації "бабусин" позашляховик, - ЗМІ

Історія з Audi Q7 коштувала співробітнику ГПУ кар'єри
Генеральний прокурор України Юрій Луценко звільнив з органів прокуратури старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури Дмитра Суса.
Луценко звільнив прокурора Суса, який не вказав у декларації "бабусин" позашляховик, - ЗМІ Дмитро Сус. Фото: соцмережі

Суса звільнено з посади за систематичне порушення законів "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", правил прокурорської етики та за дії, що ганьблять звання прокурора, повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерело в Генеральній прокуратурі.

Нагадаємо, що заступник начальника департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Сус забув вказати в анкеті доброчесності автомобіль преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тис грн, який, як пізніше з'ясували журналісти, належав його 85-річній бабусі.

У серпні відбувся конфлікт між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було незаконним, тоді як у НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду. Також у НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх. Увечері сам Сус відвіз їх у будівлю Бюро.

На час розслідування Сус і двоє його колег з департаменту були тимчасово відсторонені від роботи. Після перевірки, яка закінчилася 19 жовтня, Сус і його команда повернулися до роботи.

Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко за брехню в декларації та анкеті оголосив догану прокурору Дмитру Сусу.

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14 04 2017 18:59
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