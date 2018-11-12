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Львів потрапив до ТОП-100 найпривабливіших для туристів міст

У щорічному рейтингу Euromonitor International найбільш привабливих міст для мандрівок Львів посів 80-те місце
Дослідницький центр Euromonitor International опублікував щорічний рейтинг найбільш привабливих міст для мандрівок.
Львів потрапив до ТОП-100 найпривабливіших для туристів міст Фото: 34travel.me

Львів посів 80 місце й виявився єдиним українським містом у рейтингу та опинився між новозеландським Оклендом та ізраїльським Тель-Авівом.

2018 році до нього завітали 2,7 мільйонів туристів.Відомо, що до Львова цього року приїхало на 4% більше туристів, ніж роком раніше.

Очолив цьогорічний перелік Гонконг. Туди за рік подорожували близько 30 мільйонів іноземних туристів. Друге місце посів Бангкок, який прийняв 23,6 мільйонів мандрівників.Третю позицію зайняв Лондон з 20,7 мільйонами іноземних туристів.

Також до десятки найкращих потрапили Сингапур, Макао, Париж, Дубай, Нью-Йорку, Куала-Лумпур і Шеньчжень.

Крім того, останні позиції в переліку займають Порто, Батам, Доха, Родос і Крабі.

Також, Україна посіла 88-е місце у глобальному рейтингу якості життя за 2017 рік. Рейтинг був складений аналітиками Програми розвитку ООН.

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11 12 2018 15:09
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